Mes: Landini (Cgil), discussioni incomprensibili, utilizzare risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al Mes "il sindacato da tempi non sospetti ha sempre pensato che se ci sono risorse che l'Europa mette a disposizione per fare investimenti vanno utilizzate tutte perché ne abbiamo bisogno, quindi certe discussioni non le capisco". Lo ha detto il segretario generale, Maurizio Landini, alla manifestazione della Cgil a Roma "Insieme per la Costituzione", in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale, e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. "Bisogna partire dal bisogno che ha il Paese e le persone. Abbiamo liste di attesa e 4 milioni di persone che non si curano perché non hanno i soldi. Non è accettabile", ha concluso.(Rin)