Libano: inaugurata a Beirut la mostra “ Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso il Museo Nabu a El-Heri in Libano, è stata inaugurata ieri la mostra “Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso” alla presenza dell’Ambasciatrice d’Italia Nicoletta Bombardiere e delle Autorità libanesi. Lo si apprende da un comunicato stampa dell’ambasciata d’Italia in Libano.“L’iniziativa è promossa dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana (Asi), Telespazio e Fondazione MedOr (gruppo Leonardo), e-GEOS (Telespazio/Asi) e con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa), e rientra nell’ambito della promozione integrata dell’Italia all’estero”, si legge nel testo. “La mostra, curata da Viviana Panaccia, racconta la storia, il patrimonio naturalistico, i popoli, i miti, ma anche le sfide attuali che interessano oggi il Mediterraneo”, aggiunge l’ambasciata italiana in Libano nel comunicato,”il percorso espositivo offerto ai visitatori rappresenta il Mediterraneo in tutta la sua complessità, con immagini satellitari inedite, foto, video e installazioni site-specific, con l’obiettivo di realizzare una sintesi tra scienza e arte, tra passato e presente”. (segue) (Lib)