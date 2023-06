Libano: inaugurata a Beirut la mostra “ Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice italiana in Libano, Nicoletta Bombardiere, ha ringraziato la direzione del museo per aver accettato di ospitare la mostra. “Conosciuto come il "mare tra le terre" in italiano, francese e inglese, il Mediterraneo ha avuto molti nomi: "grande verde" per gli antichi egizi, "mare nostrum" per i romani, "Mare Bianco" per i turchi ottomani, "il mare romano" presente nella vecchia letteratura araba. Molti nomi, così come molte sono state le civiltà che fiorirono sulle sue coste. Un vero e proprio "continente liquido", che abbraccia diverse popolazioni, culture, società, ma caratterizzato da un'identità distintiva e inclusiva, risultato di secoli di scambi e interazioni. È proprio questo equilibrio tra elementi di unità e elementi di diversità che definisce la storia del Mar Mediterraneo”, ha dichiarato Bombardiere, nel suo discorso di inaugurazione. La mostra evidenzia infatti che solo durante l’epoca romana “il continente liquido” ha goduto di unità politica. “Le rotture sono state molto più frequenti. Ma allo stesso tempo, mercanti, marinai e pellegrini sono stati in grado di collegare porti stranieri in un denso paesaggio di interazioni. Pensate all'alfabeto, ad esempio, che viaggiò sulle navi fenicie verso la Grecia, l'Etruria, Tunisi, e poi al resto dell'Europa. O pensate ai raccolti, alle piante e alle tecniche agricole comuni, che identificano la biodiversità del Mediterraneo”, ha aggiunto l’ambasciatrice. (segue) (Lib)