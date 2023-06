Libano: inaugurata a Beirut la mostra “ Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ambasciatrice Bombardiere, dunque, la mostra “invita a riflettere sull'importanza dell'azione umana nel plasmare il corso della storia”, mentre “il Mar Mediterraneo ci offre una piattaforma naturale per la cooperazione, ma non raggiungeremo la prosperità reciproca se non lavoriamo insieme a tale obiettivo”. “Oggi affrontiamo sfide comuni e guardiamo a opportunità comuni. Abbiamo bisogno di un'agenda politica comune per affrontare le prime e cogliere le seconde. Il nostro dovere collettivo è riconoscere questi ‘beni comuni’ che dobbiamo proteggere”, ha aggiunto, suggerendo che “abbiamo bisogno di azioni concrete per mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici sul Mar Mediterraneo, duramente colpito dal riscaldamento globale”. Tra queste azioni concrete, figurano la lotta all’inquinamento, “che danneggia gravemente la pesca e le prospettive turistiche”, l’impegno per “continuare a costruire infrastrutture energetiche, beneficiando dell’energia come motore di connettività”, ma anche “cooperare per gestire i flussi migratori che attraversano il nostro mare”. Secondo Bombardiere, infatti, “siamo chiamati a proteggere gli oltre 300 siti del patrimonio UNESCO che si affacciano sul Mar Mediterraneo e abbiamo bisogno di stabilire partenariati ancora più profondi ed equi, per cogliere i benefici di una crescita economica inclusiva, a cominciare dall'‘economia blu’”. L’ambasciatrice italiana in Libano, quindi, ha accennato alla candidatura di Roma come sede di Expo 2030: “Concentrandosi su "popoli e territori, rigenerazione, inclusione e innovazione", l'EXPO 2030 di Roma offrirà una piattaforma per presentare nuove soluzioni alle urgenti questioni del nostro tempo. Essendo il Mar Mediterraneo al centro di questa nuova agenda sostenibile, contiamo sul sostegno di coloro che condividono questi valori per le elezioni, che si terranno in autunno”, ha dichiarato. (segue) (Lib)