Libano: inaugurata a Beirut la mostra “ Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso” (4)

- Come sottolinea il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella prefazione alla mostra, “il ‘Mare Nostrum’ è culla di civiltà e crocevia di grandi flussi commerciali, spazio di dialogo, interazione e contaminazione tra i Paesi e popoli che vi si affacciano, come provano gli oltre 300 siti riconosciuti patrimonio dell’umanità daII’UNESCO. Oggi è anche una delle regioni più vulnerabili alle sfide globali quali quelle legate all’impatto dei cambiamenti climatici, alla sicurezza alimentare, è teatro di conflitti e fughe dalla guerra e dalla povertà. Il Governo, con il Ministero degli Esteri in prima fila, è impegnato a promuovere partenariati con i paesi partner del Mediterraneo, mettendo a disposizione i saperi e il saper fare di tutte le componenti del Sistema ltalia, valorizzando tutte le nostre filiere produttive di eccellenza per rafforzare connettività e sviluppo sostenibile.” (segue) (Lib)