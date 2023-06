Libano: inaugurata a Beirut la mostra “ Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso della mostra “presenta le immagini catturate dai satelliti della costellazione italiana COSMO-SkyMed e dai satelliti Sentinel della costellazione europea Copernicus. Offre suggestive visioni del Mediterraneo, dalle antiche città-porto alle isole del mito, dalle coltivazioni tipiche dell’ulivo e del grano agli sforzi fatti nei territori nordafricani per sottrarre al deserto i campi da destinare all’agricoltura. Dati e immagini testimoniano segni inequivocabili dei cambiamenti climatici in corso, del riscaldamento globale, della riduzione delle precipitazioni, delle ondate di calore eccessivo con lunghi periodi di siccità alternati a precipitazioni estreme, nonché dell’alterazione degli habitat marini”. “Grazie alle capacità di monitoraggio, acquisite e affinate dalla tecnologia satellitare, e attraverso lo sviluppo di nuove capacità predittive, possiamo aiutare le istituzioni a proteggere, preservare e valorizzare in modo sempre più efficace luoghi ricchi di storia e cultura, quali sono i Paesi dell’area mediterranea”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Telespazio, Luigi Pasquali. “Siamo entusiasti del lavoro portato avanti con il Ministero degli Esteri e Agenzia spaziale italiana e auspichiamo che questa nostra stretta collaborazione sia utile anche in futuro a creare una maggiore consapevolezza sulle tecnologie spaziali e le loro enormi possibilità”, ha aggiunto. (segue) (Lib)