Libano: inaugurata a Beirut la mostra “ Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso” (6)

- Come ricorda il professor Teodoro Valente, Presidente dell’Agenzia spaziale italiana, “la sintesi è nel suo nome, Mediterranea. Questa mostra ci racconta la storia, l’evoluzione e lo stato di salute del nostro mare e dell’ambiente che lo circonda. Uno splendido connubio tra espressione artistica e tecnologia che è anche testimonianza di vita passata e futura, nella quale si integra l’antico dei luoghi con la loro storia e il futuro proprio delle attività spaziali. Grazie all’occhio attento della costellazione di Cosmo-SkyMed, l’Agenzia Spaziale Italiana ha reso possibile la visualizzazione dettagliata di questo delicato ambiente. I satelliti hanno catturato immagini spettacolari, anche artistiche, del bacino mediterraneo, di grande impatto emotivo.” Anche la Fondazione Med-Or, nell’ambito della sua missione per favorire il dialogo e la cooperazione nella regione del Mediterraneo, “ha aderito con entusiasmo alla realizzazione della mostra quale suggestivo approfondimento sull’evoluzione storica e ambientale dei paesi del Mediterraneo, capace di creare sinergie tra realtà diverse”, come si legge nel comunicato dell’ambasciata italiana a Beirut. “La mostra resterà aperta al pubblico fino al 23 luglio per poi proseguire il tour internazionale ad Algeri e in altri Paesi dell’area mediterranea con il sostegno della rete diplomatico-consolare, e degli Istituti Italiani di Cultura. Un’occasione per promuovere il dialogo e la cooperazione fra i popoli che abitano la regione, stimolando una profonda riflessione su questo Grande Mare che contribuisca ad avviare uno sviluppo sostenibile in tutte le terre lungo le sue sponde” conclude il comunicato. (Lib)