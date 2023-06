© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha aggiornato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, sulla situazione in Russia. Lo ha riferito un messaggio su Telegram della presidenza di Minsk, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. “Il presidente russo ha chiamato stamattina il presidente bielorusso” per informarlo “della situazione in Russia”, ha reso noto l’agenzia. (Rum)