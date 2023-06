Sanità: Landini (Cgil), situazione sta esplodendo, governo ascolti Paese vero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è accettabile che chi è ricco si può curare e chi è povero non sa dove sbattere la testa". Lo ha detto il segretario generale Maurizio Landini alla manifestazione della Cgil a Roma "Insieme per la Costituzione", in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale, e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. "Le nostre manifestazioni sono da sempre aperte a tutti, noi non rispondiamo a questo o quel governo", infatti "abbiamo le nostre proposte la nostra autonomia" e "stiamo facendo il nostro mestiere è il governo che non sta discutendo con i sindacati, non si sta confrontando con noi", ha lamentato Landini. "Non abbiamo mai avuto pregiudiziali, chi ha pregiudiziali è questo governo che con i sindacati non sta discutendo, pensa, avendo la maggioranza nel Parlamento e non nel Paese, di poter fare quello che gli pare. Non funziona così", ha attaccato il segretario. "Questo Paese è tenuto in piedi da chi paga le tasse e chi lavora. C'è una domanda dal mondo della sanità perché non ce la fanno più. La situazione sta esplodendo, mancano medici, mancano infermieri. Questa piazza dice 'adesso basta' ci siamo rotti le scatole è il momento che venga ascoltato il Paese vero", ha concluso Landini. (Rin)