Russia: Kadyrov, da Prigozhin "coltello nella schiena", rivolta dev'essere soppressa

- Tutto ciò che sta accadendo in Russia "è un coltello nella schiena e una vera ribellione militare". Lo ha dichiarato il presidente della regione autonoma della Cecenia, Ramzan Kadyrov, sul suo canale Telegram facendo riferimento alla rivolta armata messa in atto dal gruppo paramilitare Wagner e dal suo leader Evgenij Prigozhin. "La guerra non è il momento per esprimere lamentele personali e risolvere le controversie nelle nostre retrovie. Le retrovie devono restare sempre calme e affidabili", ha detto il leader ceceno. Kadyrov ha anche affermato che la ribellione deve essere soppressa. "Se sarà necessario adottare misure severe per quest'obiettivo, allora saremo pronti", ha detto il leader della Cecenia. (Rum)