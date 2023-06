Sardegna: al via i pagamenti degli aiuti per le agenzie formative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via i pagamenti degli aiuti alle agenzie formative ammesse e finanziabili. L’Aspal ha approvato con apposita determina l’esito dell’istruttoria dell’Avviso a sportello per la concessione di sostegni per le agenzie formative accreditate in Sardegna per le annualità 2022 - 2023 - 2024. Ad annunciarlo l’assessore del Lavoro, Ada lai, che ha espresso grande soddisfazione per la celerità di una procedura su misura, tanto attesa dalle agenzie. La Regione - afferma l’assessore - ha accolto le richieste del comparto garantendo tempi certi nell’erogazione dei pagamenti a partire dalla prossima settimana. Tutte le domande ammissibili saranno finanziate - assicura Lai - L’assessorato del Lavoro ha già individuato le risorse aggiuntive per finanziare tutte le domande risultate ammesse dall’istruttoria”. (Rsc)