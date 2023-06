Sanità: Bonaccini (E-R), problema strutturale di sottofinanziamento Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro di tre giorni fa con ministro Schillaci anche i colleghi della Regioni di centrodestra "hanno usato le stesse parole che ho usato io e cioè che tre quarti di Regioni hanno i conti in rosso, cosa che non si era mai vista nella storia di questo Paese. Una situazione che denota che c'è un problema strutturale di sottofinanziamento del Sistema sanitario nazionale". Lo ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dalla manifestazione della Cgil a Roma "Insieme per la Costituzione", in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale, e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.(Rin)