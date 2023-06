Sanità: Bonaccini (E-R), governo aumenti subito Fondo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "E' difficile imputare" a Meloni "tutti i problemi e le critiche che facciamo", ma "se non correggete quello che state facendo, come governo, vi renderete responsabili dei tagli più alti mai visti". Lo ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dalla manifestazione della Cgil a Roma "Insieme per la Costituzione", in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale, e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. "Quest'anno il rapporto tra spesa pubblica in sanità e Pil è tornato dopo tempo sotto il 7 per cento. Il tendenziale delle previsioni di bilancio porterà tra tre anni a scendere al 6,2 per cento", ha spiegato. "Con tutti i presidenti di Regione, tre quarti sono governate dal centrodestra, non ci aspettiamo una correzione tra tre anni. Già nei prossimi mesi serve aumentare il Fondo sanitario nazionale, altrimenti andiamo tutti in difficoltà e poi bisogna metter mano al personale", ha aggiunto Bonaccini.(Rin)