Russia: Prigozhin (Wagner) prende controllo siti militari a Rostov, Mosca lo accusa di insurrezione armata

- Il leader del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgenij Prigozhin, ha annunciato di aver preso il controllo del quartier generale delle forze armate russe nel centro di Rostov, capoluogo dell'omonima regione della Federazione Russa. "Siamo al quartier generale, sono le 7:30" (le 6:30 in Italia)”, ha detto Prigozhin in un video trasmesso su Telegram. "I siti militari di Rostov sono sotto controllo, compreso l'aeroporto", ha aggiunto il leader del gruppo Wagner, mentre lo si vede camminare insieme ad altri uomini in uniforme. Ieri sera, Prigozhin ha lanciato gravi accuse contro i vertici delle forze armate russe, a suo avviso rei di mentire sull'andamento dell'offensiva, e ha invitato la popolazione russa a ribellarsi. Il Comitato antiterrorismo e il Servizio per la sicurezza federale (Fsb) hanno aperto un procedimento penale nei suoi confronti per incitamento all’insurrezione armata, mentre il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha fatto sapere che il presidente russo, Vladimir Putin, è costantemente informato sulla situazione in atto. (segue) (Res)