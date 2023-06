Russia: Prigozhin (Wagner) prende controllo siti militari a Rostov, Mosca lo accusa di insurrezione armata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha nel frattempo potenziato la sicurezza a Mosca. Misure rafforzate sono state disposte per i siti strategici della capitale, così come per i palazzi statali e le infrastrutture di trasporto. Dopo l’appello di Prigozhin, le autorità russe hanno anche bloccato l’accesso a Google News nel Paese. Stando ai dati pubblicati da “NetBlocks”, piattaforma che monitora il controllo esercitato dai governi in rete, sono almeno cinque le società di telecomunicazioni che hanno già bloccato l’accesso degli utenti all’aggregatore di notizie di Google. Tra queste vi è anche la prima società del Paese, Rostelecom, e in base ai dati anche gli altri operatori stanno iniziando a ridurre l’accesso al sito. In un comunicato, il ministero della Difesa russo ha sostenuto che le truppe ucraine stiano pianificando un attacco nella zona di Bakhmut "approfittando della provocazione" lanciata dal leader di Wagner e del caos generato. "Approfittando della provocazione di Prigozhin per destabilizzare la situazione, il regime di Kiev sta raggruppando unità della 35a e 36a brigata di fanteria marina per azioni offensive" nell'area di Bakhmut, si legge nella nota. (Res)