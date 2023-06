Russia: proclamato il "regime antiterrorismo" nelle regioni di Mosca e Voronezh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di Mosca e nell'omonima regione della capitale della Russia è stato dichiarato il "regime delle operazioni antiterrorismo". E' quanto annunciato dal Comitato nazionale antiterrorismo russo. "Al fine di prevenire possibili attacchi", questo regime è stato istituito anche nella regione di Voronezh, al confine con l'Ucraina, ha riferito il Comitato in un comunicato, citato dalle agenzie di stampa russe. Questa misura rafforza i poteri dei servizi di sicurezza e consente loro di limitare i movimenti delle persone. La misura segue la rivolta armate annunciata ieri dal leader del gruppo paramilitare Wagner Evgenij Prigozhin. Dopo aver accusato le autorità russe di mentire sul conflitto in corso in Ucraina, Prigozhin ha invitato la popolazione a ribellarsi contro le autorità e, questa mattina, ha annunciato di aver assunto il controllo dei siti militari di Rostov sul Don. (Rum)