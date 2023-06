Sardegna: a Olbia divieto di fumo negli spazi esterni dei locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha emesso un'ordinanza comunale che vieta il fumo negli spazi esterni dei bar, ristoranti, hotel e locali simili, compresi quelli allestiti con sedie e tavolini, anche senza coperture come gazebo o altre strutture. Questa decisione rende il sindaco il primo in Italia a introdurre un divieto del genere, divieto valido anche per le sigarette elettroniche. Settimo Nizzi nel 2021, aveva attirato l'attenzione dei media per aver stabilito il limite di velocità a 30 chilometri all'ora nelle strade cittadine di Olbia, seguito di recente da Bologna. Il sindaco ha spiegato che gli spazi esterni di bar, ristoranti e hotel sono di particolare importanza per la salute pubblica. L'ordinanza nasce dalla necessità di rendere la città di Olbia sempre più vivibile e salutare, oltre ad adeguarsi alle normative nazionali che vietano il fumo sia all'interno che all'esterno dei locali pubblici. (Rsc)