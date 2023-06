Russia: ministero Difesa, garantiremo sicurezza a mercenari Wagner che smettono di ribellarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo garantirà la sicurezza dei mercenari del gruppo paramilitare Wagner che smetteranno di ribellarsi. I combattenti della compagnia sono stati “ingannati” a partecipare a “un’avventura criminale” da parte del fondatore del gruppo, Evgenij Prigozhin, si legge in una nota del dicastero. “Molti dei vostri compagni di diverse squadre hanno già capito i loro errori e hanno chiesto aiuto per poter tornare in sicurezza ai loro punti di schieramento permanente”, ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. Tutti coloro che lo faranno riceveranno l’assistenza necessaria e pertanto “vi chiediamo di mostrare cautela e contattare i rappresentanti del ministero della Difesa o delle forze dell’ordine il prima possibile”. “Garantiamo la sicurezza di tutti”, si legge nella nota del dicastero. Il leader del gruppo paramilitare russo Wagner Evgenij Prigozhin ha annunciato di aver preso il controllo del quartier generale delle forze armate russe nel centro di Rostov, capoluogo dell'omonima regione della Federazione russa. Ieri sera, Prigozhin ha lanciato gravi accuse contro i vertici delle forze armate russe, a suo avviso rei di mentire sull'andamento dell'offensiva, e ha invitato la popolazione russa a ribellarsi. Il Comitato antiterrorismo e il Servizio per la sicurezza federale (Fsb) hanno aperto un procedimento penale nei suoi confronti per incitamento alla rivolta armata. (Rum)