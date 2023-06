Russia: Podolyak, rivolta di Prigozhin e del gruppo Wagner "è solo l'inizio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto quello che sta accadendo in questo momento in Russia "è solo l'inizio". Lo ha scritto il consigliere presidenziale ucraino, Mihailo Podolyak, su Twitter commentando la rivolta armata messa in atto dal leader del gruppo Wagner Evgenij Prigozhin che, questa mattina, ha reso noto di aver assunto il controllo dei siti militari della città di Rostov sul Don. "L'operazione antiterrorismo di Prigozhin sul territorio della Russia ha già portato alla cattura di Rostov, una serie di autostrade federali, la sede del Distretto meridionale. Gli eventi hanno ottenuto ampia pubblicità in Russia" e hanno persino provocato la risposta del Servizio di sicurezza federale (Fsb), del Comitato nazionale antiterrorismo e dall'ufficio del procuratore generale. "La divisione tra le élite è troppo evidente. Non funzionerà mettersi d'accordo e fingere che tutto sia stato sistemato. Qualcuno deve sicuramente perdere: o Prigozhin (con un finale fatale), o il collettivo 'anti-Prigozhin'", ha scritto Podolyak, facendo riferimento all'entourage del presidente russo, Vladimir Putin.(Kiu)