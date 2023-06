Russia: Putin, gruppo Wagner ha pugnalato il Paese alla schiena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Wagner ha “pugnalato la Russia alla schiena”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un intervento rivolto alla nazione. “Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento interno come quello con cui abbiamo a che fare oggi”, ha detto Putin. “Tradimento del Paese, del popolo e della causa per cui stiamo combattendo e per cui sono morti gli eroi che sono riusciti a liberare le città del Donbass”, ha aggiunto il presidente. (Rum)