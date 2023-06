Russia: Putin, farò tutto il possibile per difendere la sicurezza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come comandante in capo e cittadino russo farò tutto il possibile per difendere la Costituzione, la libertà e la sicurezza della Russia. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un intervento rivolto alla nazione dopo la rivolta armata messa in atto dal gruppo Wagner. “Chi imbraccerà le armi contro i proprio connazionali pagherà per questo crimine”, ha detto Putin. “Sapremo affrontare gli ostacoli e diventeremo ancora più forti”, ha detto il presidente russo. (Rum)