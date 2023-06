Maltempo: Anpi, raggiunti 110 mila euro per popolazioni alluvionate, risultato straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un risultato "straordinario. Grazie di cuore a cittadine e cittadini, Comitati provinciali e Sezioni Anpi che hanno contribuito con grande generosità e passione civile. Restiamo umani". E' quanto si legge sul sito dell'Associazione nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) che aveva avviato una sottoscrizione per le popolazioni alluvionate. "60.000 euro sono già stati consegnati al comune di Modigliana (Forlì-Cesena), alla provincia di Ravenna, alla Cooperativa sociale l'Orto in provincia di Bologna che avevano bisogno di una immediata liquidità. Sono in corso di individuazione i destinatari dei restanti 50.000. La sottoscrizione - aggiunge Anpi - prosegue fino al 25 luglio giorno in cui si svolgerà in tutta Italia la pastasciutta antifascista. È possibile effettuare donazioni all'Associazione nazionale Partigiani d'Italia con bonifico bancario: Codice Iban IT 38 E 02008 05 0240 0040 0494 957 Causale: 'Sottoscrizione Anpi per le popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023'". (Rin)