Medio Oriente: palestinese morto in attacco armato contro posto di blocco israeliano

- Nella notte tra ieri e oggi, un palestinese è stato ucciso dalle Forze di sicurezza israeliane dopo aver aperto il fuoco contro il posto di blocco di Qalandia, a nord di Gerusalemme. Secondo il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, un agente israeliano, lievemente ferito a una mano, è stato trasferito immediatamente all’ospedale di Hadassah Ein Kerem. L’uomo armato si era avvicinato al posto di blocco a piedi, sparando da distanza ravvicinata contro gli agenti di sicurezza, che hanno risposto al fuoco, uccidendolo sul posto. Nella giornata di ieri, come riferisce “The Times of Israel”, una donna israeliana di circa 40 anni, “vestita con abiti palestinesi”, si era avvicinata a un’unità delle Forze di difesa israeliane (Idf) vicino Tapuah, nel nord della Cisgiordania, tentando di accoltellare i militari presenti. Questi ultimi avevano sparato nella sua direzione “per allontanare il pericolo”, ferendola agli arti inferiori. Nessun ferito, invece, tra le Idf. (Res)