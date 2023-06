© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non c’è nessuna criticità per gli italiani in Russia, i quali “sono stati invitati alla prudenza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Il ministero degli Esteri è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Mosca”, ha scritto il titolare della Farnesina in un messaggio su Twitter. “Per informazioni questo è il numero di emergenza dell'unità di crisi: 0636225”, si legge nel messaggio. (Res)