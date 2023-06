Migranti: sindaco di New York ha organizzato trasferimenti in Florida, in Texas e all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Eric Adams, ha organizzato il trasferimento di migranti in diversi Stati e anche all’estero, dopo aver criticato a più riprese le mosse analoghe annunciati da governatori repubblicani come Ron DeSantis e Greg Abbott, in Florida e in Texas. Stando ad alcuni documenti ottenuti dal quotidiano “Politico”, le autorità di New York hanno speso circa 50 mila dollari per il trasferimento di 114 famiglie di migranti. La maggior parte è stata mandata in Florida e in Texas, ma diverse persone sono state inviate all’estero, anche in Cina. Negli ultimi mesi, alcuni governatori repubblicani hanno organizzato il trasferimento di migranti in diversi Stati e città democratiche, per protestare contro le politiche dell’amministrazione Biden per la gestione dei flussi in arrivo al confine con il Messico. In una nota, l’ufficio di Adams ha precisato che i trasferimenti sono stati organizzati su base volontaria, per riunire i migranti ai famigliari. “Abbiamo lavorato per far tornare le persone dai propri cari, sia a New York che altrove”, ha detto la portavoce Kate Smart in una nota. (Was)