Russia: Prigozhin (Wagner) esorta alla rivolta, Mosca rafforza la sicurezza (2)

- Prigozhin ha quindi invitato a non opporre "resistenza" alle sue milizie. “Siamo in 25 mila e scopriremo perché c'è il caos nel Paese. (…) Le nostre riserve strategiche sono l'intero esercito e l'intero Paese”, ha detto il leader del gruppo Wagner prima di invitare “tutti coloro che vogliono unirsi a noi” a “mettere fine al disordine”. Secondo il capo dei Wagner, da tempo in disaccordo con i vertici militari russi, il ministero della Difesa avrebbe ordinato di nascondere nell'obitorio di Rostov 2 mila corpi che vi erano custoditi "per non mostrare l'entità delle perdite russe" sul terreno della guerra in Ucraina. In risposta all'appello di Prigozhin il generale russo Sergei Surovikin, che guida le forze russe impegnate in Ucraina, ha esortato i militari Wagner a "fermarsi" prima che sia "troppo tardi". “Mi rivolgo ai combattenti e ai leader del gruppo Wagner (…) Siamo dello stesso sangue, siamo guerrieri. Io vi chiedo di fermarvi (…) prima che sia troppo tardi, è necessario obbedire alla volontà e all'ordine del presidente eletto della Russia”, ha detto in un video trasmesso su Telegram. "Il nemico sta solo aspettando che la situazione politica interna nel nostro Paese peggiori. Non potete consegnarlo al nemico in questo momento difficile", ha aggiunto. (Rum)