Business news: Airbus, Qantas finalizza ordine incrementale per nove A220

- L'australiana Qantas Group ha finalizzato un ordine incrementale per nove A220-300, portando il totale del proprio portafoglio per il modello a corridoio singolo a 29 aeromobili. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. L'A220 era stato originariamente scelto da Qantas nell'ambito di un importante programma di sostituzione della flotta annunciato nel maggio 2022, che comprendeva anche ordini per l'A321xlr e l'A350-1000. A febbraio di quest'anno il vettore aveva annunciato l'intenzione di ordinare altri A220. Qantas prenderà in consegna il suo primo A220 alla fine di quest'anno per utilizzarlo principalmente sul suo vasto network di rotte nazionali. (Frp)