Business news: Portogallo, Galp e TotalEnergies esploreranno opportunità energia eolica offshore

- La portoghese Galp e la francese TotalEnergies hanno concordato di esplorare congiuntamente le potenziali opportunità nell'energia eolica offshore in Portogallo, in un momento in cui il Paese sta avviando un piano per promuovere 10 gigawatt (GW) di capacità eolica offshore nei prossimi anni. In un comunicato, le due società hanno evidenziato che lavoreranno insieme per sviluppare potenziali progetti eolici offshore lungo la costa portoghese. "Questa partnership combina la forte presenza e la conoscenza del mercato portoghese di Galp con le competenze di TotalEnergies nei progetti eolici offshore su larga scala e una presenza iberica in espansione", si indica nella nota. "Galp intende trasformare la sua base industriale in Portogallo per fornire un'ampia gamma di soluzioni energetiche a basse emissioni di carbonio e le energie rinnovabili sono la spina dorsale di questa transizione", ha affermato Georgios Papadimitriou, direttore esecutivo di Galp per le energie rinnovabili. Nel Paese lusitano, TotalEnergies ha più di 130 dipendenti impegnati nel settore delle energie rinnovabili e un portafoglio di oltre 550 MW di energia eolica e solare in fase di sviluppo. (Spm)