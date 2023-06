Business news: Ferrovial e Vinci presentano offerta congiunta per reattore nucleare a Petten, nei Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial ha stretto un'alleanza con la società francese Vinci per partecipare alla gara d'appalto per la costruzione del nuovo reattore nucleare per la produzione di isotopi medici a Petten, nel nord-ovest dei Paesi Bassi. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il progetto, che sostituirà l'attuale reattore vecchio di oltre 60 anni, ha un valore stimato di 700 milioni di euro ed il contratto dovrebbe essere assegnato alla fine di agosto. I lavori prevedono la costruzione dell'edificio del reattore e di altri due edifici ausiliari, una torre di compensazione e un sistema di raffreddamento dell'acqua. Con questa alleanza, Ferrovial e Vinci estendono un rapporto di lunga data che le ha portate a costruire diverse infrastrutture in tutto il mondo. Infatti, entrambe le aziende lavorano da anni al reattore termonucleare sperimentale internazionale (Iter) nel sud della Francia. (Spm)