Business news: Spagna, Naturgy installa un sistema di sorveglianza nella sua rete elettrica per anticipare incendi

- L'azienda spagnola Naturgy, attraverso il suo distributore di energia elettrica Ufd, ha iniziato l'implementazione di una soluzione, chiamata Fire Detection, che utilizza l'analisi di immagini e dati in tempo reale per anticipare un incendio e avvisare i servizi di emergenza. Secondo quanto riferito in un comunicato, in una prima fase saranno installati 20 dispositivi che copriranno un'area di circa 430 chilometri quadrati nella riserva transfrontaliera della Biosfera Geres-Xures, nella provincia di Ourense, in Galizia. Successivamente, l'installazione di questi dispositivi sarà estesa ad altre aree geografiche. Fire Detection è un sistema basato sulla piattaforma Onesait Phygital Edge di Minsait, una società di Indra e Intel in grado di rilevare in anticipo e con affidabilità possibili incendi in vaste aree di vegetazione, anche in zone di difficile accesso, grazie a una sorveglianza a 360 gradi. Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, questo strumento analizza ed estrae informazioni in tempo reale dalle immagini ottenute dalle telecamere posizionate sui tralicci dell'alta e media tensione e identifica segnali di incendio e fumo in un raggio di due chilometri. (Spm)