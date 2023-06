Argentina: pagamento Fmi prorogato di una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha ottenuto una proroga del pagamento degli obblighi per il debito pubblico con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha riferito il quotidiano "Pagina 12", spiegando che in questo modo "le due scadenze per circa 900 e 1.900 milioni di dollari, che il governo avrebbe dovuto affrontare il 21 e 22 giugno, sono state posticipate per un unico versamento da effettuare la prossima settimana, con scadenza il 30 giugno". In quanto membro dell'Fmi, il governo argentino "ha esercitato il proprio diritto a raggruppare due obblighi in scadenza a giugno e pagarli a fine mese", secondo "Pagina 12". (segue) (Abu)