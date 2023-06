Usa: elezioni 2024, candidato repubblicano Chris Christie contestato dopo critiche a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex governatore del New Jersey, Chris Christie, è stato contestato dal pubblico durante un evento a Washington, dopo aver criticato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Christie, candidato repubblicano alle elezioni del 2024, ha parlato alla conferenza annuale organizzata dalla no profit Faith and Freedom Coalition, insieme alla maggior parte dei suoi concorrenti. Parlando della sua corsa alla Casa Bianca, l’ex governatore del New Jersey ha affermato di essersi candidato perché “Trump ci ha deluso, e non sembra volersi assumere la responsabilità dei suoi errori: è un fallimento in termini di leadership”. Le dichiarazioni hanno portato a fischi e contestazioni da parte del pubblico. “Potete fischiare quanto volete”, ha risposto Christie. All’evento, questo pomeriggio, hanno partecipato anche gli altri candidati repubblicani: l’ex vicepresidente Mike Pence; l’ex governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson; Tim Scott, senatore della Carolina del Sud; e il governatore della Florida, Ron DeSantis. Trump parlerà domani sera. (Was)