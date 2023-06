Russia: Prigozhin (Wagner) esorta alla rivolta, Mosca rafforza la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha rafforzato le misure di sicurezza a Mosca dopo l'appello con cui il leader del gruppo paramilitare Wagner Evgenij Prigozhin ha esortato i suoi a "mettere fine al disordine" e "fermare chi ha responsabilità militari" in Russia. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Tass" citando fonti della sicurezza, secondo cui misure rafforzate sono state disposte per i siti strategici della capitale, così come per i palazzi statali e le infrastrutture di trasporto. In un comunicato, il ministero della Difesa russo ha sostenuto che le truppe ucraine stiano pianificando un attacco nella zona di Bakhmut "approfittando della provocazione" lanciata dal leader di Wagner e del caos generato. "Approfittando della provocazione di Prigozhin per destabilizzare la situazione, il regime di Kiev sta raggruppando unità della 35a e 36a brigata di fanteria marina per azioni offensive" nell'area di Bakhmut, si legge nella nota russa. In un messaggio audio diffuso sui social, nella notte fra venerdì e sabato il fondatore della compagnia paramilitare russa ha dichiarato che "il comando del gruppo Wagner ha deciso che coloro che hanno la responsabilità militare del Paese devono essere fermati", aggiungendo che anche il ministro della Difesa russo Sergej Shoigou sarebbe stato "fermato". "Non è un golpe militare, è la giustizia che è in movimento. Le nostre azioni non ostacolano in alcun modo le truppe", ha precisato Prigozhin in un altro audio. (segue) (Rum)