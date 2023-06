Business news: Regno Unito, per Resolution Foundation i mutui aumenteranno di 3.300 euro all'anno dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crescente aumento dei tassi di interesse costringerà i cittadini del Regno Unito che cercano di rinegoziare il mutuo delle loro abitare a pagare in media 2.900 sterline (circa 3.392 euro) in più all'anno a partire dal 2024. E' quanto riferisce il centro studi Resolution Foundation, secondo cui l'offerta media di mutui a tasso fisso di due anni raggiungerà il 6,25 per cento entro la fine del 2023, spingendo il Regno Unito in una "crisi ipotecaria". Circa 800 mila persone si prevede che rinegozieranno il loro mutuo l'anno prossimo, ha riferito il centro studi. Un portavoce del ministero delle Finanze ha affermato all'emittente televisiva “Bbc” che sarà erogato "un sostegno su misura" ai proprietari di abitazioni che faticano a effettuare i pagamenti. I mutuatari stanno già affrontando forti rincari dopo che le banche hanno aumentato i tassi di interesse nelle ultime due settimane. La Banca d'Inghilterra dovrebbe annunciare un nuovo aumento dei tassi di interesse la prossima settimana. (Rel)