Business news: TotalEnergies da 2028 produrrà mezzo milione di carburante sostenibile per aerei

- TotalEnergies dal 2028 sarà in grado d produrre mezzo milione di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf). È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese. Lo stabilimento di Grandpuits, dove sono stati investiti 400 milioni di euro, produrrà 210 mila tonnellate Saf dal 2025. Sempre tra due anni, la produzione nella raffineria di Gonfreville aumenterà a 40 mila tonnellate all'anno. "TotalEnergies si mobilita per rispondere alla forte richiesta del settore per ridurre le sue emissioni di carbone", ha affermato il presidente del gruppo Patrick Pouyanné in una nota. (Frp)