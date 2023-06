Business news: Serbia-Ungheria, via libera a joint venture nel settore del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha dato il consenso per la costituzione di una joint venture tra Serbia e Ungheria nel settore del gas che prende il nome di Serbhungas s.r.l. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts" secondo cui la sede della società sarà nella città di Novi Sad, in Vojvodina. La decisione è stata firmata dal primo ministro Ana Brnabic e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del Paese balcanico. Poche ore prima il ministro delle Finanze Sinisa Mali aveva annunciato che al Consiglio strategico per la cooperazione tra Serbia e Ungheria che si svolgerà domani nella località di Palic, in Vojvodina, sarebbe stato firmato un gran numero di accordi per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi, tra cui "la costituzione di una joint venture tra l'azienda di distribuzione serba del gas (Srbijagas) e il Gruppo energetico ungherese Mvm per quanto riguarda le prestazioni congiunte nel mercato serbo sul commercio del gas". (Seb)