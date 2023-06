Business news: commessa record da 500 aerei di IndiGo ad Airbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea indiana IndiGo ha effettuato presso Airbus una commessa record per 500 aerei A320. Secondo quanto riferiscono i media francesi, si tratta dell'ordine più importante in termini di volume concluso nel settore dell'aviazione civile. Il direttore generale di IndiGo, Pieter Elbers, ha spiegato che si tratta do uan commessa "storica" per degli apparecchi che saranno consegnati tra il 2030 e il 2035. (Frp)