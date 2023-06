Business news: Regno Unito, vendite generi alimentari in aumento del 10,8 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di generi alimentari nel Regno Unito sono aumentate del 10,8 per cento nelle quattro settimane fino all'11 di giungo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il dato è stato trainato da un leggero calo dell'inflazione dei generi alimentari, che nello stesso periodo è scesa al 16,5 per cento rispetto al 17,2 per cento del mese precedente e al record del 17,5 per cento di marzo. Nelle 12 settimane fino all'11 giugno, i discount Aldi e Lidl sono stati ancora una volta i negozi di generi alimentari britannici in più rapida crescita. (Rel)