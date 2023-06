Business news: Serbia, stipendio netto medio di 709 euro nel primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio netto in Serbia nel primo trimestre del 2023 ammontava a 83.208 dinari (circa 709 euro). Lo ha annunciato oggi l'Istituto di statistica della Repubblica (Rzs). Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è nominalmente più alto del 15,5 per cento, mentre in termini reali è inferiore dello 0,4 per cento. La crescita reale più elevata nel primo trimestre 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, è stata realizzata nei settori commercio all'ingrosso e dettaglio e riparazione di auto (1,3 per cento) e industria manifatturiera (0,8 per cento). Gli aumenti netti più rilevanti sono stati registrati nelle aree programmazione informatica e attività di consulenza con 255.439 dinari (circa 2175 euro), traffico aereo con 178.606 dinari (1518 euro) e ricerca scientifica e sviluppo con 174.434 (1483 euro). Osservato per regione, il salario medio netto più alto nel primo trimestre del 2023 è stato calcolato nella regione di Belgrado con 105.304 dinari (circa 895 euro), seguito dalla regione della Vojvodina, dove lo stipendio era di 79.113 dinari (circa 673 euro). (Seb)