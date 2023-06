Business news: Canal+ acquisisce il 26,2 per cento di Viu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo televisivo francese Canal+ acquisterà per 300 milioni di dollari il 26,2 per cento del capitale di Viu, azienda di Hong Kong attiva nel settore dello streaming. "Vogliamo fare dell'Asia un motore di crescita supplementare per il gruppo Canal+. Il nostro investimento in Viu è una tappa importante nella realizzazione di questo obiettivi", ha detto Maxime Saada, presidente di Canal+, nel comunicato con cui è stata annunciata l'operazione. Canal+ disporrà in seguito di un'opzione per aumentare la sua partecipazione arrivando al 51 per cento di Viu. (Frp)