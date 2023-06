Business news: Montenegro, nel 2022 Pil secondo potere d'acquisto al 50 per cento di media Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 in Montenegro il prodotto interno lordo pro capite (Pil), secondo lo standard del potere d'acquisto, era al livello del 50 per cento rispetto alla media dell'Unione Europea. Lo riporta l'Istituto di statistica montenegrino (Monstat), rilanciando la prima stima di Eurostat, secondo cui tra i Paesi della regione balcanica la Croazia ha il Pil pro capite più alto se si guarda allo standard del potere d'acquisto, il 73 per cento della media Ue, mentre il Montenegro è al secondo posto al 50 per cento della media Ue. La Serbia è al 44 per cento della media europea, la Macedonia del Nord al 42 per cento, la Bosnia Erzegovina al 35 per cento, mentre l'Albania è al livello del 34 per cento della media europea. (Seb)