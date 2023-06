Business news: Norvegia, spagnola Iberdrola acquisisce il 12,8 per cento del gruppo Kyoto per 3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha investito 3 milioni di euro nel gruppo norvegese Kyoto e controllerà il 12,8 per cento del suo capitale. Secondo quanto riferito in un comunicato, in questo modo, Iberdrola si unisce come investitore strategico e partner commerciale alla società specializzata in batterie termiche per accelerare la decarbonizzazione. Il responsabile globale della decarbonizzazione industriale di Iberdrola, Fernando Matei, ha dichiarato che l'alleanza con Kyoto rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di decarbonizzazione dell'economia attraverso l'elettrificazione. Da parte sua, l'amministratorice delegata del gruppo Kyoto, Camilla Nilsson, ha affermato che stanno già lavorando a diversi progetti commerciali specifici per i clienti di Iberdrola e si aspettano di ottenere risultati positivi a breve. (Spm)