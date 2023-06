Business news: Norvegia, Banca centrale aumenta nuovamente tasso di interesse, sale al 3,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Norvegia ha deciso di alzare nuovamente i tassi di interesse, aumentandoli di 0,5 punti percentuali. Il tasso di interesse è dunque salito al 3,75 per cento, al fine di contrastare l'inflazione. come ha spiegato la governatrice Ida Wolden Bache, ripresa dall'emittente "Nrk". "Se non alziamo il tasso di interesse, prezzi e salari continueranno a salire rapidamente, e l'inflazione manterrà il passo. A quel punto sarà ancora più costoso riportare a un valore inferiore il tasso di inflazione", ha detto la governatrice. (Sts)