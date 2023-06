Diritti: Schlein, maternità surrogata come reato universale è obbrobrio giuridico, Pd si sta battendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che maternità surrogata possa essere valutata come "reato universale è un obbrobrio giuridico e il Pd si sta battendo in tutte le Aule". A dirlo è la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo durante il talk sulla leadership femminista nell'ambito del mese dedicato ai diritti della comunità arcobaleno, in corso oggi a Milano. La segretaria del Pd ha posto l'attenzione su come si possa pensare "di rendere reato universale una pratica che in Italia e in altri Paesi è regolata", questo "creerebbe un paradosso giuridico". Cosi di avrebbero "pene pesanti per reati che non vengono considerati universali e pene lievi per reati considerati non universali". Shlein ha "l'impressione che si tenti di schiacciare il dibattito su questo aspetto per non parlare del resto e ce l'ho avuta davanti la scelta gravissima di togliere il patrocinio al Pride di Roma". (Rem)