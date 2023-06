Rai: Matone (Lega), positivo incontro tra Giorgetti e vertici, via canone entro fine legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positivo l'incontro tra il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e i vertici della Rai in vista della definizione di un Piano aziendale nel solco di una sempre maggiore modernizzazione e digitalizzazione della tv pubblica. Lo dichiara in una nota la deputata della Lega, Simonetta Matone. “Sul tavolo, anche il tema canone. Come Lega, andremo avanti per azzerare entro la fine della legislatura una tassa che riteniamo ingiusta e anacronistica. Lo abbiamo detto in campagna elettorale, lo faremo", aggiunge Matone. (Rin)