Russia: ministero Interno inserisce giudice italiano Aitala nella lista dei ricercati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 marzo scorso, il Comitato investigativo russo aveva aperto una procedura contro il procuratore e giudici della Corte penale internazionale. In un messaggio su Telegram, l'organismo aveva precisato che il procedimento penale sarebbe stato aperto contro il procuratore Karim Ahmad Khan, i giudici della Corte Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala e Sergio Gerardo Ugalde Godinez. Questa decisione giungeva a seguito dell'emissione da parte della Corte dell'Aia di un mandato di arresto contro il presidente russo, Vladimir Putin, e la commissaria presidenziale per i diritti dell'infanzia della Russia, Maria Lvova-Belova. Secondo il Comitato investigativo, questa decisione è "illegale" e non ci sarebbero motivi per un procedimento penale. L'organismo aveva sottolineato che secondo la Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei crimini contro le persone protette a livello internazionale, compresi gli agenti diplomatici, i capi di Stato hanno l'immunità assoluta. (Rum)