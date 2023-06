Tunisia: procura annulla il rilascio leader del Fronte di salvezza nazionale Chaima Issa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura ha deciso di non rilasciare la leader del Fronte di salvezza nazionale, Chaima Issa, opponendosi alla decisione del giudice istruttore del Polo giudiziario antiterrorismo in Tunisia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale tunisina “Tap”. Il 14 giugno scorso, l'organizzazione non governativa Amnesty International aveva chiesto alla presidenza tunisina il rilascio degli otto leader politici dell'opposizione detenuti dallo scorso febbraio con le accuse di cospirazione contro la sicurezza del Paese, tra cui la stessa Issa. Il 9 giugno, inoltre, il comitato di difesa dei leader politici arrestati in Tunisia per cospirazione contro la sicurezza dello Stato aveva invitato il giudice istruttore presso il Polo giudiziario antiterrorismo a "non procrastinare le indagini e gli interrogatori".Lo scorso febbraio, il presidente tunisino, Kais Saied, aveva avviato una vasta campagna di arresti di politici, uomini d'affari e giornalisti, tutti accusati di aver "cospirato contro la sicurezza dello Stato", dall'interno e dall'esterno del Paese. Tra le personalità di spicco coinvolte in questo giro di vite figurano leader politici islamisti come Rached Ghannouci, Faouzi Kammoun e Noureddine Bhiri, tutti esponenti o simpatizzanti del movimento islamico Ennahda, il principale partito di opposizione nel Paese che si ispira ai principi della Fratellanza musulmana. Oltre a diversi membri del Fronte di salvezza nazionale, sono finiti in prigione l'ex segretario generale del partito della Corrente democratica, Ghazi Chaouachi, e il segretario generale del Partito repubblicano, Issam Chebbi. (Tut)