Usa: Camera, caucus dei conservatori valuta espulsione di Marjorie Taylor Greene

- I componenti del caucus per la libertà alla Camera dei rappresentanti hanno discusso la possibilità di espellere la deputata Marjorie Taylor Greene, durante una riunione a porte chiuse che si è tenuta questa mattina. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che i componenti del caucus conservatore hanno criticato l’atteggiamento della deputata della Georgia nei confronti della collega di partito Lauren Boebert, che nei giorni scorsi ha presentato una mozione per avviare una procedura di impeachment nei confronti del presidente Joe Biden. Parlando in aula, la Greene ha insultato pubblicamente la collega del Colorado. Un comportamento che gli altri membri del caucus hanno definito “poco professionale”. Secondo le fonti, i conservatori alla Camera sarebbero “sempre più stanchi” dell’atteggiamento della Greene, anche se una decisione finale non è stata ancora raggiunta. (Was)