Argentina: presidenziali, ambasciatore Scioli candidato alle primarie di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Argentina a Brasilia, Daniel Scioli, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura presidenziale per le primarie di agosto nella lista "Uniti ci riusciremo", che fa parte della coalizione di governo "Unione per la Patria". La lista di Scioli, esponente dell'ala più moderata del governo, è sostenuta dal presidente uscente, Alberto Fernandez. Scioli ha anche presentato la candidata a governatrice per la provincia di Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz (attuale ministra dello Sviluppo sociale del Paese), e il candidato a governatore per la città di Buenos Aires, l'ex senatore Nito Artaza. "Con Paz ci unisce il senso di responsabilità", ha detto l'ambasciatore in Brasile, aggiungendo: "Non preoccupatevi: con noi l'unità è garantita". Scioli ha poi sottolineato: "In Brasile ho imparato cosa c'è dentro il bolsonarismo e non voglio il bolsonarismo nell'Argentina". Oggi, 24 giugno, dovranno essere confermate le liste elettorali da presentare alle primarie. Per aspirare alla candidatura del centrosinistra, Scioli dovrà vedersela alle primarie di agosto con il candidato sostenuto dell'attuale vicepresidente, Cristina Fernandez de Kirchner, non ancora confermato. (Abu)