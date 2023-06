Business news: Regno Unito, avviato primo progetto di energia geotermica profonda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà avviato oggi il primo progetto di energia geotermica profonda del Regno Unito negli ultimi 40 anni. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times". Raggiungendo quasi 5 chilometri sotto la superficie terrestre, il pozzo geotermico dell'Eden Project, in Cornovaglia, attirerà acqua con temperature fino a 200°C e fornirà riscaldamento alle serre vicine e ai biomi chiusi della foresta pluviale. Il progetto arriva in un momento di crescente interesse per l'energia geotermica nel Regno Unito, anche da parte del Servizio sanitario nazionale (Nhs), che sta pianificando di utilizzare il riscaldamento geotermico negli ospedali per raggiungere i suoi obiettivi net-zero. Nelle prossime settimane è previsto un rapporto ufficiale del governo sull'energia geotermica profonda, che ne valuterà il potenziale nel Paese e formulerà raccomandazioni politiche. (Rel)